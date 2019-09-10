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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель грузовика врезался в трактор

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 сентября, в Самарской области в ДТП попал 29-летний водитель ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 20:00 он ехал по дороге от трассы М-5 к с. Кинель-Черкассы. По предварительным данным полицейских, на 47 км дороги водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшемся впереди трактором.

В аварии пострадал 54-летний тракторист.

По факту ДТП ведется проверка. Пресс-служба областного ГУ МВД призывает участников движения соблюдать ПДД.

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