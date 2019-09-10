В Самарской области водитель грузовика врезался в трактор

В понедельник, 9 сентября, в Самарской области в ДТП попал 29-летний водитель ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Около 20:00 он ехал по дороге от трассы М-5 к с. Кинель-Черкассы. По предварительным данным полицейских, на 47 км дороги водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшемся впереди трактором.
В аварии пострадал 54-летний тракторист.
По факту ДТП ведется проверка. Пресс-служба областного ГУ МВД призывает участников движения соблюдать ПДД.