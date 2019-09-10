В Самарской области водитель грузовика врезался в трактор

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В понедельник, 9 сентября, в Самарской области в ДТП попал 29-летний водитель ГАЗ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области