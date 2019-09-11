При столкновении кроссовера и автовоза в Исаклинском районе погибли два человека

В среду, 11 сентября, на трассе М-5 в Исаклинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Примерно в 6:30 на 1149 км трассы М-5 водитель автомобиля Great Wall, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автовозом.

В результате ДТП 64-летний водитель китайского авто и его пассажирка, личность которой устанавливается, погибли до прибытия бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На трассе из-за ДТП образовался серьезный затор.