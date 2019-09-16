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ДТП Происшествия

При столкновении трех машин под Тольятти пострадала девушка

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 сентября, в 15:30 на трассе Ульяновск-Димитровград-Самара 43-летняя водитель Kia Sportage спровоцировала массовую аварию, в которой пострадал один человек, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 81 и 82 км трассы, не убедившись в безопасности маневра, она выехала на встречную полосу для обгона автомобиля Mitsubishi Outlander и столкнулась там с автомобилем Chevrolet Cruze. После удара Chevrolet Cruze развернуло и отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадала девушка-пассажир из японского внедорожника. Она получила травму и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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