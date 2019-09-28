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ДТП Происшествия

В Волжском районе на трассе столкнулись три автомобиля

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в Волжском районе на трассе Самара-Оренбург столкнулись три автомобиля. Фотографиями с места ДТП поделились очевидцы в социальных сетях.

Фото: samara.dtp.oficial

По их словам, авария произошла недалеко от поселка Просвет. Столкнулись два легковых автомобиля и небольшой грузовик.

У одного из легковых автомобилей разбита задняя часть кузова, он оказался в кювете. У другого пострадала передняя часть. Он встал поперек дороги, как и мини-фургон.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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