В Самаре появились Софийская набережная, сквер Эльдара Рязанова и Штутгарт аллея

Ряду общественных территорий Самары присвоены новые названия. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города.

Так, Октябрьская набережная от ул. Осипенко до Силикатного оврага переименована в "Софийскую набережную". Территория между домами №№ 120 и 124 "А" по ул. Фрунзе получила название "Эльдара Рязанова сквер". Сквер Экономистов появился в Советском районе на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера, а территория вдоль ул. Ново-Вокзальной на пересечении с ул. Стара-Загора получила наименование "Штутгарт аллея".