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Суды Происшествия

В Самаре осудили руководителя учебного центра и двух директоров ООО за мошенничество с субсидиями

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре к условным срокам приговорили 37-летнего директора ООО "Компания Омега-Строй" Александра Заводского, 41-летнего директора ООО "Л-Партнёр" Дениса Борисенко и 47-летнюю руководителя АНПО "Межрегиональный учебно-консультационный центр "Гефест-2" Ольгу Пудовкину. Их признали виновными в мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Заводской, Борисенко и Пудовкина были причастны к мошенничеству. Они незаконно присвоили бюджетные средства — субсидии из областного бюджета, которые выделяли в 2015 г. юрлицам для возмещения затрат на опережающее профобучение и стажировку сотрудников, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу.

По версии правоохранителей, в 2015 г. Заводский и Борисенко нашли 39 и 10 человек, которых оформили на стажировку в ООО "Компания Омега-Строй" и ООО "Л-Партнёр" как якобы проходивших обучение в АНПО "Межрегиональный учебно-консультационный центр "Гефест-2". Но фактически эти люди не проходили никакого обучения. Пудовкина же, используя должностное положение, предоставила Заводскому и Борисенко от имени учебной организации фиктивные документы.

Позже Заводский и Борисенко подали в самарский центр занятости документы с ложными сведениями, на основании которых получили более 2,6 млн руб. и более 633 тыс. рублей.

В всех троих директоров возбудили уголовные дела о мошенничестве. Во время предварительного следствия Заводский, Пудовкина и Борисенко признали вину.

Приговор Ольге Пудовкиной и Денису Борисенко вынесла 15 июля судья Ирина Кузнецова. Их дело рассмотрели в особом порядке. В итоге Пудовкину признали виновной в двух преступлениях: мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей назначили три с половиной года лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Дениса Борисенко признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Суд оставил за потерпевшим право на возмещение материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор Александру Заводскому выносила 15 июля судья Ленинского района Ольга Гороховик. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Приговор Заводского пыталась оспорить прокуратура, посчитавшая его слишком мягким. Но 2 сентября Самарский областной суд оставил приговор районного суда без изменения. Прокуратура вносила апелляционное представление в Самарский областной суд и на приговор Борисенко и Пудовкиной, но потом отозвала его.

Теперь решения судов вступили в законную силу.

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