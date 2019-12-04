Гражданина Киргизии будут судить за ДТП с тремя погибшими в Красноярском районе

Прокуратура Красноярского района утвердила обвинительное заключение гражданину Кыргызской Республики, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ДТП произошло 1 марта 2019 г. на 2 км самарской обводной дороги. По данным полиции, в 9:15 водитель Lada Largus не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу и она столкнулась с грузовиком DAF, а потом врезалась в Hyundai.

В аварии погибли три пассажира Lada Largus, за рулем которого был обвиняемый. Кроме того, водитель и пассажир другой машины получили тяжкие травмы.

По данным следствии, именно водитель вазовской легковушки нарушил ПДД.

Уголовное дело направили в Красноярский районный суд для рассмотрения.