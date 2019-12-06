Самарец за рулем автовоза перевернулся в кювет в Оренбургской области

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В четверг, 5 декабря, днем на 1246 км автодороги Москва – Челябинск в Оренбургской области 40-летний житель Самарской области, управляя грузовым автомобилем в составе с полуприцепом-автовозом, не выбрал безопасную скорость движения, а также не учел состояние дорожного покрытия, погодно-климатических условий и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.