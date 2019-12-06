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ДТП Происшествия

Водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру в Самарской области

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 декабря, на трассе М-5 в Самарской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным ГИБДД, около 17:40 33-летний водитель легкового автомобиля ехал по обводному шоссе в направлении с. Васильевка и на 976 км трассы М-5 решил развернуться, нарушив ПДД. При этом автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 30-летнего мужчины. После этого оба автомобиля съехали в левый кювет.

Водитель легковушки скончался.

Полицейские продолжают работу на месте происшествия, они устанавливают личности, количество пострадавших и другие обстоятельства произошедшего, а также регулируют движение.

Полиция напоминает о необходимости быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД.

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