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ДТП Происшествия

В Шигонском районе из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадала женщина

ШИГОНЫ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, в с. Шигшоны участником ДТП стал 30-летний нетрезвый водитель Skoda Rapid. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, в 17:40 автомобилист ехал по ул. Кооперативной в направлении с. Муранка. В районе дома № 13 он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Nissan Almera под управлением 35-летнего мужчины. ОТ удара Nissan съехал в левый кювет.

В аварии пострадала пассажирка Nissan. Она самостоятельно обратилась в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту случившегося ведется проверка. В отношении водителя Skoda оформили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

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