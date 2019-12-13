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ДТП Происшествия

В ДТП на Московском шоссе пострадали два человека

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 53-летнего водителя автомобиля Kia Sportage, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 18:50 при развороте на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора напротив строения №27 по Московскому шоссе (18 км), он столкнулся с автомобилем ВАЗ-11193, ехавшим по Московскому шоссе со стороны Волжского шоссе в направлении ул. Анжерская.

В результате ДТП пострадала водитель отечественной легковушки и 36-летняя пассажирка автомобиля Kia Sportage. Их доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили каждой амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД

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