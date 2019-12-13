В ДТП на Московском шоссе пострадали два человека

В четверг, 12 декабря, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием 53-летнего водителя автомобиля Kia Sportage, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 18:50 при развороте на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора напротив строения №27 по Московскому шоссе (18 км), он столкнулся с автомобилем ВАЗ-11193, ехавшим по Московскому шоссе со стороны Волжского шоссе в направлении ул. Анжерская.

В результате ДТП пострадала водитель отечественной легковушки и 36-летняя пассажирка автомобиля Kia Sportage. Их доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи назначили каждой амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД