Появились подробности ДТП с двумя погибшими в Сергиевском районе

В понедельник, 16 декабря, в Сергиевском районе в 10:30 произошло ДТП на трассе "Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Руская Селитьба", в котором погибли два человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, при выезде на перекресток неравнозначных дорог с трассой "Обход села Сергиевск", которая являлась для него главной, 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21114 не пропустил двигавшейся по ней грузовик Freightliner с полуприцепом и столкнулся с ним.

После удара грузовик проехал вперед и скатился в кювет.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и его 48-летняя пассажирка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, уточняют, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.