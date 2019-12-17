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ДТП Происшествия

Водитель "Газели" тяжело пострадал, врезавшись в припаркованный автомобиль

КРАСНЫЙ ЯР. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 декабря, в Красноярском районе участником ДТП стал 29-летний водитель "Газели". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 2:20 между 2 и 3 км подъездной дороги к Самаре автомобилист не выбрал безопасную скорость и врезался в припаркованный на правой обочине Isuzu с госномером Московской области (регион 750) под управлением 51-летнего мужчины.

Водителя "Газели" госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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