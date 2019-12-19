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ДТП Происшествия

В Сызрани пострадал водитель иномарки, врезавшейся в забор

СЫЗРАНЬ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в Сызрани в ДТП пострадал 48-летний водитель автомобиля Renault Logan, ехавший в 2:10 по ул. Лесозаводской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 7 он не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением, съехал с дороги на правую обочину и врезался в металлический забор.

Водителя доставили на "скорой" для оказания помощи в лечебное учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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