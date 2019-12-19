В Сызрани пострадал водитель иномарки, врезавшейся в забор

В среду, 18 декабря, в Сызрани в ДТП пострадал 48-летний водитель автомобиля Renault Logan, ехавший в 2:10 по ул. Лесозаводской, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 7 он не выбрал скорость, обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением, съехал с дороги на правую обочину и врезался в металлический забор.

Водителя доставили на "скорой" для оказания помощи в лечебное учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.