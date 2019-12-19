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ДТП Происшествия

В Самаре двое мужчин попали под колеса автомобиля, который ремонтировали

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в Самаре пострадали двое мужчин, чинившие машину на Южном шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 22:25 33-летний водитель Hyundai Elantra ехал по Южному шоссе в сторону ул. Авроры. В пути он неправильно выбрал скоростной режим, не учел интенсивность движения и столкнулся со стоящей впереди с технической неисправностью длиннобазной "Нивой". От удара ВАЗ-21310 начал движение и наехал на двух 32-летних мужчин, находившихся перед машиной, и помогали водителю с ремонтом.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы. Один из них был отпущен домой, а второй госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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