Стали известны подробности ДТП с грузовиком и легковушкой в Волжском районе

В пятницу, 20 декабря, в 8:20, в Волжском районе в ДТП попал 25-летний водитель Datsun, ехавший со стороны с. Спиридоновка в направлении самарской обводной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на 2 км трассы автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino Ranger с номерами Оренбургской области (регион 56) под управлением 45-летнего мужчины. После столкновения грузовик съехал в левый и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил 37-летний пассажир грузовика. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина скончался от полученных травм.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.