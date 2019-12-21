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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП с грузовиком и легковушкой в Волжском районе

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 декабря, в 8:20, в Волжском районе в ДТП попал 25-летний водитель Datsun, ехавший со стороны с. Спиридоновка в направлении самарской обводной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, на 2 км трассы автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino Ranger с номерами Оренбургской области (регион 56) под управлением 45-летнего мужчины. После столкновения грузовик съехал в левый и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил 37-летний пассажир грузовика. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина скончался от полученных травм.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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