В Кинеле погиб водитель, врезавшейся в дерево иномарки

В субботу, 21 декабря, в 5:30 в Кинеле 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze напротив дома № 77 по ул. Советской нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на левую обочину и врезался в дерево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по такту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.