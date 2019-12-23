В Кинеле погиб водитель, врезавшейся в дерево иномарки

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В субботу, 21 декабря, в 5:30 в Кинеле 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze напротив дома № 77 по ул. Советской нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на левую обочину и врезался в дерево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области