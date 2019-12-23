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ДТП Происшествия

У Крутых Ключей в ДТП с двумя легковушками пострадали мужчина и девушка

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 декабря, в 13:10, в Самаре в ДТП попал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, ехавший со стороны мкр Крутые Ключи в направлении 24-го км Московского шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили водитель "четырнадцатой" и его 18-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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