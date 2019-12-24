В Самаре водитель микроавтобуса сбил на переходе мужчину и увез его в больницу

В понедельник, 23 декабря, в Самаре в 5:20 водитель микроавтобуса Peugeot Boxer сбил на пешеходном переходе мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло напротив дома 113 по ул. Физкультурной. 58-летний пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщают в областной полиции, после аварии водитель повез пешехода, получившего травму ноги, в медицинское учреждение, то есть оставил место ДТП. Пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.