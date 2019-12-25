16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой иномарка улетела в кювет, пострадал водитель При опрокидывании квадроцикла в районе лыжной базы "СОК" пострадал ребенок В Самаре водитель иномарки сбил пенсионерку В Самарской области на трассе М-5 под колесами грузовика погибла женщина В Самаре водитель микроавтобуса сбил на переходе мужчину и увез его в больницу

ДТП Происшествия

Под Самарой иномарка улетела в кювет, пострадал водитель

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 24 декабря, на дороге "Новокуйбышевск — пос. Речников" произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 8:05 Volkswagen Polo под управлением 30-летней женщины двигался со стороны Самары в направлении Новокуйбышевска. В пути, между 4 и 5 км трассы водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехала на левую обочину, затем в кювет, где автомобиль опрокинулся.

После ДТП женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение с травмой и была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5