Под Самарой иномарка улетела в кювет, пострадал водитель

Во вторник, 24 декабря, на дороге "Новокуйбышевск — пос. Речников" произошло ДТП, в результате которого пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 8:05 Volkswagen Polo под управлением 30-летней женщины двигался со стороны Самары в направлении Новокуйбышевска. В пути, между 4 и 5 км трассы водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехала на левую обочину, затем в кювет, где автомобиль опрокинулся.

После ДТП женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение с травмой и была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.