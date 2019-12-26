В Камышлинском районе погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с грузовиком

В среду, 25 декабря,в Камышлинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:20 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал по трассе М-5 со стороны Самары в сторону Уфы. На 1166 км автодороги он не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАз в составе автоприцепа, под управлением 54-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.