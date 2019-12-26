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ДТП Происшествия

На трассе М-5 у Сызрани пешеход погиб под колесами грузовика

СЫЗРАНЬ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 декабря, в 2:30, на трассе М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием 34-летнего водителя грузового ГАЗ-3009 с госномером Оренбургской области (регион 56). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, на 905 км трассы автомобилист сбил 37-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте без светоотражающих элементов на одежде.

Пешеход погиб на месте.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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