На трассе М-5 у Сызрани пешеход погиб под колесами грузовика

В среду, 25 декабря, в 2:30, на трассе М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием 34-летнего водителя грузового ГАЗ-3009 с госномером Оренбургской области (регион 56). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 905 км трассы автомобилист сбил 37-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте без светоотражающих элементов на одежде.

Пешеход погиб на месте.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.