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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении двух машин в Самарской области

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, в 0:10, в Самарской области в ДТП попал 60-летний водитель Renault Duster, ехавший по трассе М-5 в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, на 874 км трассы автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta с госномером Калужской области (регион 40) под управлением 26-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили водитель и три пассажира Lada: 25-летний мужчина и женщины 19 и 31 года. Их доставили на "скорой" в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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