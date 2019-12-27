В Самаре водитель Hyundai врезался в пешеходное ограждение

В четверг, 26 декабря, в 11:57, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель Opel Astra, ехавший по ул. Ташкентской в направлении ул. Тополей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полиции, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, у дома № 175б по ул. Ташкентской, автомобилист не уступил дорогу встречному Hyundai ix35 под управлением 25-летней женщины и столкнулся с ним. После удара Hyundai врезался в пешеходное ограждение.

Водитель Hyundai самостоятельно обратилась в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.