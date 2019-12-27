16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Сызранью тяжело пострадал водитель легковушки, врезавшийся в грузовик Четыре человека пострадали при столкновении двух машин в Самарской области В Самаре подросток госпитализирован в реанимацию после ДТП В Самаре водитель иномарки сбил женщину, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП На трассе М-5 у Сызрани пешеход погиб под колесами грузовика

ДТП Происшествия

В Самаре водитель Hyundai врезался в пешеходное ограждение

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 декабря, в 11:57, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель Opel Astra, ехавший по ул. Ташкентской в направлении ул. Тополей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полиции, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, у дома № 175б по ул. Ташкентской, автомобилист не уступил дорогу встречному Hyundai ix35 под управлением 25-летней женщины и столкнулся с ним. После удара Hyundai врезался в пешеходное ограждение.

Водитель Hyundai самостоятельно обратилась в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5