В Самаре пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с трамваем

В пятницу, 31 января, в 9:13 на пр. Юных Пионеров 31-летний водитель автомобиля Datsun on-Dо столкнулся с трамваем, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в условиях снегопада на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил приближавшийся по главной трамвай Т-3Е "13-го маршрута", в составе вагонов № 2221 — 2222, под управлением 48-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.