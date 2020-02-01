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ДТП Происшествия

В Самаре водитель маршрутного автобуса сбил на переходе женщину

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, в Самаре в 11:45 под колеса автобуса попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В пятницу, 31 января, в Самаре в 11:45 под колеса автобуса попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 45 по ул. 22 Партсъезда 29-летний водитель автобуса Hyundai County маршрута № 295 "Юг" сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при приближении к пешеходным переходам.

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