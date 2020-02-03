В Самаре водитель Opel въехал в грузовик и отказался от медосвидетельствования

В воскресенье, 2 февраля, в Самаре Opel Astra столкнулся с грузовиком Scania, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, ДТП произошло в 1:25 в районе дома № 11, квартала № 9 п. Мехзавод. В результате происшедшего травмы получил водитель Opel и его пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водителю назначено амбулаторное лечение и он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.