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ДТП Происшествия

В Самаре водитель Opel въехал в грузовик и отказался от медосвидетельствования

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, в Самаре Opel Astra столкнулся с грузовиком Scania, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, ДТП произошло в 1:25 в районе дома № 11, квартала № 9 п. Мехзавод. В результате происшедшего травмы получил водитель Opel и его пассажирка. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водителю назначено амбулаторное лечение и он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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