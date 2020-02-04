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ДТП Происшествия

Два водителя пострадали при столкновении иномарки и автобуса в Самарской области

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 февраля, в Самарской области в ДТП попал 41-летний водитель Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 16:00 между 133 и 134 км трассы Самара — Бугуруслан автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с вахтовым автобусом ГАЗ-32841 (без пассажиров) под управлением 53-летнего мужчины.

В аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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