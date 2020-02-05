В Жигулевске два грузовика врезались в машину дорожной службы

В Жигулевске 4 февраля произошло ДТП с участием машины дорожной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:10 31-летний водитель грузовика МАЗ двигался по со стороны пос. Зольное в направлении пос. Богатырь, не выбрал безопасную скорость, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем дорожной службы "ЭД 405" под управлением 37-летнего мужчины. В это же время 36-летний водитель попутного "Урала", ехавший за МАЗом, не смог избежать столкновения и тоже врезался "ЭД 405".

В результате аварии водителя машины дорожной службы госпитализировали. Мужчина, управлявший МАЗом тоже пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.