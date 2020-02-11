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ДТП Происшествия

На парковке у "Курумоча" водитель иномарки сбил мужчину, грузившего багаж

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 февраля, на территории, прилегающей к аэропорту "Курумоч", 53-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 13:15, при начале движения по второй линии терминала № 1, он не убедился в безопасности и сбил 28-летнего мужчину, который грузил багаж в автомобиль, находясь на проезжей части.

В результате ДТП пострадал пешеход. Он самостоятельно обратился в лечебное учреждение и ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулем.

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