Тольяттинский банкир Виталий Вавилин переведен под домашний арест до 13 мая

Во вторник, 11 февраля, Мосгорсуд освободил в зале суда бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, находившегося под стражей с осени 2018 г., пишет kommersant.ru.

Напомним, ГСУ СКР инкриминирует Вавилину особо крупную растрату. По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита ООО "Группа ''Техносерв'' братьев Ананьевых.

По версии следствия, в феврале 2015 г. банкир выдал два заведомо невозвратных кредита на общую сумму €12,1 млн компаниям "Техносерв АС" и "Техносерв Менеджмент", которыми тогда владели супруги Ананьевы, а затем, изменив условия кредитования, передал требования по займу британской компании Delta Auto Group Ltd, якобы не имевшей для его возвращения возможностей. В марте 2017 г. кредит перестал обслуживаться.

Мосгорсуд критически оценил интенсивность следственных и процессуальных действий по данному делу. Судьей были отмечены длительность расследования и то, что само уголовное дело носит "экономический характер". Вынося свое решение, судья отметил, что на органы предварительного следствия законом возложена обязанность по принятию эффективных мер к скорейшему завершению расследования, недопущению неоправданной задержки в производстве по делу и нарушений права обвиняемого и потерпевшего на доступ к правосудию в разумные сроки.

"Требуются убедительные обоснования для избрания меры пресечения в виде ареста и ее продления, — отметил в своем постановлении судья, — однако таковых в ходатайстве следователя не приведено и в судебном заседании не представлено". В результате Мосгорсуд вынес решение о переводе Виталия Вавилина под домашний арест до 13 мая.

Виталию Вавилину, который был освобожден в зале суда, запрещено покидать квартиру без разрешения следователя, пользоваться средствами связи и интернетом, а также вступать в контакты с фигурантами расследования, по которому он проходит. В квартиру на Мичуринском проспекте освобожденного Вавилина доставили не конвой, а его адвокаты, оставившие соответствующую расписку судье.