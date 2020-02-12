Полицейские задержали грабителя на чердаке дома в Промышленном районе Самары

Сотрудники полиции Самары задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии ограблений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

10 января в дежурную часть УМВД России по г. Самаре обратилась женщина заявившая, что в подъезде одного из домов в Промышленном районе неизвестный отобрал у нее золотые украшения. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж, разбой и освободившийся из мест лишения свободы в декабре 2019 года.

Приметы злоумышленника были направлены всем наружным службам полиции. Информацию о розыске разместили в СМИ и социальных сетях, а также на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Был установлен круг общения подозреваемого и возможные места его пребывания. Поскольку постоянного места жительства он не имел, то сотрудниками полиции также проверялись чердаки и подвалы домов, где мог скрываться злоумышленник. В результате проведенной работы мужчина был задержан на одном из чердаков дома в Промышленном районе областного центра.