Полицейские задержали грабителя на чердаке дома в Промышленном районе Самары

Сотрудники полиции Самары задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии ограблений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
10 января в дежурную часть УМВД России по г. Самаре обратилась женщина заявившая, что в подъезде одного из домов в Промышленном районе неизвестный отобрал у нее золотые украшения. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, ранее судимый за кражу, грабеж, разбой и освободившийся из мест лишения свободы в декабре 2019 года.
Приметы злоумышленника были направлены всем наружным службам полиции. Информацию о розыске разместили в СМИ и социальных сетях, а также на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Был установлен круг общения подозреваемого и возможные места его пребывания. Поскольку постоянного места жительства он не имел, то сотрудниками полиции также проверялись чердаки и подвалы домов, где мог скрываться злоумышленник. В результате проведенной работы мужчина был задержан на одном из чердаков дома в Промышленном районе областного центра.
Граждане, пострадавшие от противоправной деятельности задержанного, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 334-62-03, 8(846)278-13-54, 8987-159-39-13, 8917-168-88-85.
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.