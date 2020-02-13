Два человека погибли при столкновении грузовиков на трассе М-5

В Самарской области в ночь с 12 на 13 февраля два человека погибли в ДТП на трассе М-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:45 39-летний водитель Scania, по предварительным данным ГИБДД, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоявшим грузовиком DAF. После удара Scania наехала на стоявшего рядом с кабиной 38-летнего водителя DAF и еще двух человек, стоявших на проезжей части без светоотражающих жилетов около грузовика Mercedes.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир Mercedes 43 и 31 года. Водителя DAF госпитализировали.

Сотрудники полиции на месте происшествия обеспечили беспрепятственный проезд других участников движения. По факту случившегося ведут проверку.