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ДТП Происшествия

В Самаре нетрезвый водитель "Нивы" устроил ДТП с такси, пострадали пять человек

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 февраля, в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 00:05 30-летний водитель ВАЗ-21213 "Нива", находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул. Краснодонская в направлении ул. Нагорной. В районе дома №67 на перекрестке неравнозначных дорог он не пропустил приближающийся по "лавной" Renault Logan с логотипом такси и столкнулся с ним.

В результате ДТП два пассажира такси, два пассажира и водитель "Нивы" доставлены в одну из городских больниц для оказания помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.

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