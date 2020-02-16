В Самаре нетрезвый водитель "Нивы" устроил ДТП с такси, пострадали пять человек

В воскресенье, 16 февраля, в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 00:05 30-летний водитель ВАЗ-21213 "Нива", находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по ул. Краснодонская в направлении ул. Нагорной. В районе дома №67 на перекрестке неравнозначных дорог он не пропустил приближающийся по "лавной" Renault Logan с логотипом такси и столкнулся с ним.

В результате ДТП два пассажира такси, два пассажира и водитель "Нивы" доставлены в одну из городских больниц для оказания помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают участникам движения о необходимости соблюдать ПДД.