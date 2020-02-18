Из-за сильного ветра в Сызранском районе "Газель" врезалась в фуру

В Сызранском районе 17 февраля произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и фуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:00 26-летний водитель "Газели" ехал по сызранской объездной дороге со стороны трассы М-5 в направлении Саратова. Из-за сильного бокового ветра он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии водителя "Газель" госпитализировали с травмами.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, они обеспечили беспрепятственный проезд других участников дорожного движения. По факту случившегося ведется проверка.