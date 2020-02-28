Ущерб автовладельцам, пострадавшим от падения трамвая, возместят страховые компании и ТТУ

Ущерб автовладельцам, на чьи транспортные средства у ТЦ "Апельсин" упал трамвай, выплатят по ОСАГО страховые компании. В случае, если страховка не покроет всю сумму, то доплачивать будет ТТУ Самары, об этом в Twitter администрации города заявил руководитель "Трамвайно-троллейбусного управления" Михаил Ефремов.

Напомним, в четверг, 27 февраля, около 15:26 на ул. Ново-Садовой, 305а около ТЦ трамвай, следовавший без пассажиров, завалился на правый борт. И в итоге придавил пять автомобилей, стоявших на парковке ТЦ. Погибших и пострадавших нет.

Трамваем управляла водитель с 16-летним стажем. По словам Ефремова, вагоновожатая увидела на рельсах что-то, что препятствовало дальнейшему движению. С ее слов, она предприняла все технические меры, требуемые при остановке, и вышла из вагона, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего движения. После этого произошло падение трамвая.

Что послужило причиной случившегося, выяснят специалисты. Трамвай доставлен в депо и, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.