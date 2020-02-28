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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирована пенсионерка, на которую отбросило машину после ДТП

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 февраля, в 16:45 в Самаре 27-летний водитель Lada Vesta спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина на отечественной легковушке двигался по ул. Победы и на регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Toyota.

После столкновения автомобиль Lada Vesta отбросило на 73-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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