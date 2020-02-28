В Самаре госпитализирована пенсионерка, на которую отбросило машину после ДТП

В четверг, 27 февраля, в 16:45 в Самаре 27-летний водитель Lada Vesta спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина на отечественной легковушке двигался по ул. Победы и на регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Toyota.

После столкновения автомобиль Lada Vesta отбросило на 73-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.