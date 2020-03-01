В Ставропольском районе в массовом ДТП пострадала женщина

В субботу, 29 февраля, в 17:30 на территории Ставропольского района 31-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Explorer, на 24 км дороги "Тольятти-Ташелка" не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением, в результате чего допустила наезд на стоящий впереди автомобиль Lifan Х60.
Lifan от удара по инерции продолжил движение и допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Opel Zafira, который от удара также продолжила движение и допустила наезд на стоящую впереди Lada Granta, водитель которой, в свою очередь, остановился перед пешеходным переходом пропуская пешехода.
В результате ДТП водитель Ford Explorer получила травму грудной клетки.