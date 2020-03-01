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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе в массовом ДТП пострадала женщина

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 февраля, в 17:30 на территории Ставропольского района 31-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Explorer, на 24 км дороги "Тольятти-Ташелка" не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением, в результате чего допустила наезд на стоящий впереди автомобиль Lifan Х60.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Lifan от удара по инерции продолжил движение и допустил наезд на стоящий впереди автомобиль Opel Zafira, который от удара также продолжила движение и допустила наезд на стоящую впереди Lada Granta, водитель которой, в свою очередь, остановился перед пешеходным переходом пропуская пешехода.

В результате ДТП водитель Ford Explorer получила травму грудной клетки. 

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