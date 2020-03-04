В Ставропольском районе столкнулись две легковушки, один человек погиб

Во вторник, 3 марта, в 21:30 на автодороге "Тольятти-Ягодное" произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии 60-летняя жительница с. Ягодное, управлявшая автомобилем Mitsubishi Lancer, допустила столкновение с Lada Granta, ехавшей во встречном направлении.
Пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Оба водителя доставлены бригадой "скорой помощи" в ГБУЗ ТГКБ № 5 г. Тольятти с травмами и ушибами.
Причина аварии будет установлена следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району.