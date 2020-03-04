В Ставропольском районе столкнулись две легковушки, один человек погиб

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Во вторник, 3 марта, в 21:30 на автодороге "Тольятти-Ягодное" произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области