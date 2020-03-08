На ул. Некрасовской столкнулись три авто, есть пострадавшие

В воскресенье, 8 марта, на пересечении улиц Некрасовской и Фрунзе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает samara.kp.ru.

"По предварительным сведениям, примерно в 9:50 25-летний водитель ВАЗ-2105 ехал по ул. Фрунзе. Он выехал на перекресток с Некрасовской на красный сигнал светофора и столкнулся с

Toyota, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате столкновения иномарка протаранила дорожный знак и влетела в дом №36 по ул. Некрасовской, где располагается магазин, а "пятерка" по инерции врезалась в Nissan.

На месте работали сотрудники УГИБДД, спасатели ПСО и медики.