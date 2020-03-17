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ДТП Происшествия

При встречном столкновении двух машин под Самарой пострадал один человек

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 марта, под Самарой произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 6:50 между 49 и 50 км трассы "Обводная г. Самары" 32-летний водитель фургона Mercedes benz в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной Lada Priora, под управлением 49-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту происшедшего проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные и дорожные условия.

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