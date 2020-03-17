В Тольятти пострадала пассажирка врезавшейся в бетонное ограждение легковушки

Во вторник, 17 марта, в 7:30, в Тольятти в ДТП попал 25-летний водитель Datsun on-DO, ехавший по Лесопарковому шоссе в направлении ул. Спортивной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе АЗС на ул. Спортивной, 3а он не справился с управлением, наехал на бордюр справа и врезался в фонарный столб, а потом — в бетонное ограждение.

В аварии пострадала 42-летняя пассажирка. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.