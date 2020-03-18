На Заводском шоссе в Самаре два человека пострадали в ДТП

Во вторник, 17 марта, на Заводском шоссе в Самаре столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 7:55, когда 30-летняя водитель иномарки при развороте в нарушении требований дорожной разметки врезалась в попутную отечественную легковушку. В результате происшедшего Toyota отбросило вправо на бордюрный камень.

В аварии пострадали водитель иномарки и 47-летний пассажир Lada Granta. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где женщину госпитализировали, а мужчину отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.