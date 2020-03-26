Во встречном ДТП в Волжском районе пострадали три человека

В среду, 25 марта, в 18:30 на трассе "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 15 и 16 км трассы 58-летний водитель пикапа Mitsubishi не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным ВАЗ-21120 под управлением 57-летнего водителя.

В результате происшедшего пострадал водитель "десятки" и его пассажиры: 35-летняя женщина и 41-летний мужчина. Они госпитализированы.

В пресс-службе областного полицейского Главка сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.