16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Во встречном ДТП в Волжском районе пострадали три человека Стали известны подробности ДТП с шестью машинами в Кинельском районе На трассе в Кинельском районе столкнулись шесть машин Водитель "Газели" в Самаре врезался в погрузчик и Lada Priora В массовом ДТП на Волжском шоссе в Самаре пострадал один человек

ДТП Происшествия

Во встречном ДТП в Волжском районе пострадали три человека

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 25 марта, в 18:30 на трассе "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 15 и 16 км трассы 58-летний водитель пикапа Mitsubishi не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным ВАЗ-21120 под управлением 57-летнего водителя.

В результате происшедшего пострадал водитель "десятки" и его пассажиры: 35-летняя женщина и 41-летний мужчина. Они госпитализированы.

В пресс-службе областного полицейского Главка сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5