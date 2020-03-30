Под Тольятти водитель грузовика ночью сбил на трассе пешехода

В воскресенье, 29 марта, в Ставропольском районе на дороге "Тольятти - Ягодное" в 00:15 52-летний водитель грузовика-самосвала Shacman сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 5 и 6 км трассы он наехал на 26-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.