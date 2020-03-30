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ДТП Происшествия

Под Тольятти водитель грузовика ночью сбил на трассе пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 марта, в Ставропольском районе на дороге "Тольятти - Ягодное" в 00:15 52-летний водитель грузовика-самосвала Shacman сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 5 и 6 км трассы он наехал на 26-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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