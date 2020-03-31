В Тольятти госпитализирован водитель мопеда, сбитый легковушкой

В понедельник, 30 марта, в Тольятти в 22:55 47-летний водителя автомобиля Ladа Priora сбил мопед, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево с ул. Ленина на регулируемом с ул. Ларина на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу ехавшему навстречу 32-летнему водителю мопеда и сбил его.

Водитель двухколесного транспортного средства был в застегнутом мотошлеме, но в результате ДТП он пострадал и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.