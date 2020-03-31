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ДТП Происшествия

В Тольятти госпитализирован водитель мопеда, сбитый легковушкой

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 марта, в Тольятти в 22:55 47-летний водителя автомобиля Ladа Priora сбил мопед, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, при повороте налево с ул. Ленина на регулируемом с ул. Ларина на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу ехавшему навстречу 32-летнему водителю мопеда и сбил его.

Водитель двухколесного транспортного средства был в застегнутом мотошлеме, но в результате ДТП он пострадал и был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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