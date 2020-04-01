Под Самарой Volkswagen улетел в кювет, два человека погибли

В среду, 1 апреля, в 00:15 на трассе "Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 27 и 28 км трассы 34-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся. В результате происшедшего водитель и его 36-летнй пассажир погибли.

В пресс-службе областного полицейского Главка сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.