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ДТП Происшествия

Под Самарой Volkswagen улетел в кювет, два человека погибли

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 апреля, в 00:15 на трассе "Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, между 27 и 28 км трассы 34-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся. В результате происшедшего водитель и его 36-летнй пассажир погибли.

В пресс-службе областного полицейского Главка сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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