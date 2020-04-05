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ДТП Происшествия

Госпитализирована водитель иномарки, которой не уступил дорогу ВАЗ в Промышленном районе

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 апреля, в 13:00 в Промышленном районе Самара водитель ВАЗ не уступил дорогу иномарке, которая двигалась на "зеленый" и спровоцировал ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 51-летний водитель Lada Kalina напротив дома № 111 по ул. Победы на регулируемом перекрестке улиц Победы — Краснодонская при повороте налево разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Volkswagen Tiguan, движущемуся со встречного направления прямо.

В результате столкновения автомобилей пострадала 41-летняя водитель иномарки. Женщина госпитализирована. 

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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