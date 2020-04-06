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ДТП Происшествия

На Красноглинском шоссе в ДТП пострадали два водителя, не поделившие дорогу

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 апреля, в Самаре столкнулись Niva Chevrolet и Lada Granta, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 18:00 на Красноглинском шоссе 56-летний водитель внедорожника не уступил дорогу попутной Lada.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Управлявшего "Грантой" мужчину госпитализировали, а виновник аварии отправлен на амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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