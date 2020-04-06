Недалеко от Отрадного пьяный водитель мотороллера с пассажиркой опрокинулся в кювет

В воскресенье, 5 апреля, на автодороге "Отрадный-Богатое" попал в ДТП нетрезвый водитель мотороллера "Муравей", не имевший водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 4 и 5 км трассы, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет по ходу движения.

В результате происшедшего пострадали водитель мотороллера и его 36-летняя пассажирка, ехавшая без шлема. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где мужчине назначили амбулаторное лечение, а женщину, получившую травму ноги, госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.